"Dozer gibi oyna Kazım gibi sev"

TFF yeni sezonun ismini 'Cemil Usta' olarak belirlemişti. Bir Trabzonspor efsanesi olan Cemil Usta veya bilinen adıyla 'Dozer Cemil' için kulüp de bir video paylaştı. Karadeniz ekibinin yaklaşan sezon öncesi nasıl bir futbol oynayacağı vurgulandı. "Bu sezon da Dozer gibi oynayıp Kazım gibi seveceğiz" başlıklı video beğeni rekorları kırdı.