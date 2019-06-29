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29 Haziran 2019, Cumartesi
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"Dozer gibi oyna Kazım gibi sev"

"Dozer gibi oyna Kazım gibi sev"

ismini '' olarak belirlemişti. Bir efsanesi olan Cemil Usta veya bilinen adıyla '' için kulüp de bir video paylaştı.

ismini '' olarak belirlemişti. Bir efsanesi olan Cemil Usta veya bilinen adıyla '' için kulüp de bir video paylaştı. ekibinin yaklaşan sezon öncesi nasıl bir futbol oynayacağı vurgulandı. "Bu sezon da Dozer gibi oynayıp Kazım gibi seveceğiz" başlıklı video beğeni rekorları kırdı.

  1. 29.6.2019
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