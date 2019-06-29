"Dozer gibi oyna Kazım gibi sev"
TFF yeni sezonun ismini 'Cemil Usta' olarak belirlemişti. Bir Trabzonspor efsanesi olan Cemil Usta veya bilinen adıyla 'Dozer Cemil' için kulüp de bir video paylaştı.
TFF yeni sezonun ismini 'Cemil Usta' olarak belirlemişti. Bir Trabzonspor efsanesi olan Cemil Usta veya bilinen adıyla 'Dozer Cemil' için kulüp de bir video paylaştı. Karadeniz ekibinin yaklaşan sezon öncesi nasıl bir futbol oynayacağı vurgulandı. "Bu sezon da Dozer gibi oynayıp Kazım gibi seveceğiz" başlıklı video beğeni rekorları kırdı.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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