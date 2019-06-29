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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Büyük anlaşma tamam

Büyük anlaşma tamam

, ekonomik anlamda derin bir nefes aldı. 4 bankadan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlar 2 yıl ana para ödemesiz olarak 5 yıl vade ile yapılandırıldı.

temsilcisi geçmişten gelen ağır yükü altında güçlükle hareket edebiliyordu. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde kulübün her kuruşunu kontrol altına alan ve harcamaları doğru yapılanma ile düşüren önemli bir virajı daha döndü. Kulüp dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda () çok önemli bir bildiri geçti. Bordo-mavili kulüpten, KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz, Aktif Bank, , Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır" ifadeleri yer aldı. Trabzonspor böylece 'nın istediği tüm şartlar yerine getirdi. Artık UEFA'dan müjdeli haber bekleniyor.

  1. 29.6.2019
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