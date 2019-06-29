Büyük anlaşma tamam

Karadeniz temsilcisi geçmişten gelen ağır borç yükü altında güçlükle hareket edebiliyordu. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde kulübün her kuruşunu kontrol altına alan ve harcamaları doğru yapılanma ile düşüren Trabzonspor önemli bir virajı daha döndü. Kulüp dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) çok önemli bir bildiri geçti. Bordo-mavili kulüpten, KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır" ifadeleri yer aldı. Trabzonspor böylece UEFA'nın istediği tüm şartlar yerine getirdi. Artık UEFA'dan müjdeli haber bekleniyor.