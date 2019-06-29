Büyük anlaşma tamam
Trabzonspor, ekonomik anlamda derin bir nefes aldı. 4 bankadan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlar 2 yıl ana para ödemesiz olarak 5 yıl vade ile yapılandırıldı.
Karadeniz temsilcisi geçmişten gelen ağır borç yükü altında güçlükle hareket edebiliyordu. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde kulübün her kuruşunu kontrol altına alan ve harcamaları doğru yapılanma ile düşüren Trabzonspor önemli bir virajı daha döndü. Kulüp dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) çok önemli bir bildiri geçti. Bordo-mavili kulüpten, KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır" ifadeleri yer aldı. Trabzonspor böylece UEFA'nın istediği tüm şartlar yerine getirdi. Artık UEFA'dan müjdeli haber bekleniyor.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
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Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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