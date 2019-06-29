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29 Haziran 2019, Cumartesi
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3 Temmuz’da startı veriyor

3 Temmuz’da startı veriyor

programı belli oldu. '' lakaplı 'nın adının verildiği sezonun ilk çalışması 3 Temmuz'da olacak. Bordo-mavililer 2019'a kadar çalışmalarını 'da sürderecek.

programı belli oldu. '' lakaplı 'nın adının verildiği sezonun ilk çalışması 3 Temmuz'da olacak. Bordo-mavililer 2019'a kadar çalışmalarını 'da sürderecek. Ardından 2 gün izin var. İdmanlar 20 Temmuz'da 'da devam edecek.

  1. 29.6.2019
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