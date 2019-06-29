3 Temmuz’da startı veriyor

Hazırlık programı belli oldu. 'Dozer Cemil' lakaplı Cemil Usta'nın adının verildiği sezonun ilk çalışması 3 Temmuz'da olacak. Bordo-mavililer 18 Temmuz 2019'a kadar çalışmalarını Trabzon'da sürderecek. Ardından 2 gün izin var. İdmanlar 20 Temmuz'da Avusturya'da devam edecek.