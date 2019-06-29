3 Temmuz’da startı veriyor
Hazırlık programı belli oldu. 'Dozer Cemil' lakaplı Cemil Usta'nın adının verildiği sezonun ilk çalışması 3 Temmuz'da olacak. Bordo-mavililer 18 Temmuz 2019'a kadar çalışmalarını Trabzon'da sürderecek.
Hazırlık programı belli oldu. 'Dozer Cemil' lakaplı Cemil Usta'nın adının verildiği sezonun ilk çalışması 3 Temmuz'da olacak. Bordo-mavililer 18 Temmuz 2019'a kadar çalışmalarını Trabzon'da sürderecek. Ardından 2 gün izin var. İdmanlar 20 Temmuz'da Avusturya'da devam edecek.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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