Trabzonspor KAP'a bildirdi!
Trabzonspor, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yıl anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını açıkladı.
Trabzonspor, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yıl anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını açıkladı.
İşte Bordo Mavili ekipten yapılan açıklama:
Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.
Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
- 28.06.2019
- Güncelleme: 28.06.2019 18:51
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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