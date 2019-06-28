Trabzonspor KAP'a bildirdi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor KAP'a bildirdi!

KAP'a bildirdi!

Trabzonspor KAP'a bildirdi!

, , , Denizbank ve Ziraat borçlarını 2 yıl anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını açıkladı.

, , , Denizbank ve Ziraat borçlarını 2 yıl anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını açıkladı.

İşte Bordo Mavili ekipten yapılan açıklama:
Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla

  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 18:51
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN