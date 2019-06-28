Taha da Trabzonspor'da

Pendik'e ise 300 bin TL sözleşme fesih bedeli verilecek. 18 yaşındaki Taha'nın A Takım'daki ilk resmi maçında 300 bin TL daha ödenecek. Satıştan da yüzde 15 pay verilecek.



SIRA FiLiP NOVAK'TA

Nwakaeme'nin ardından sıra Filip Novak'ta.. Yönetim, Schalke 04'ün bonservisi için 5 milyon euro önerdiği Çek sol bekin sözleşmesinde de revizyona gidecek. Önümüzdeki günlerde masaya oturulacak olan 29 yaşındaki başarılı oyuncunun ücretine zam yapılıp, kontrat süresi uzatılacak.