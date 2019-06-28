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28 Haziran 2019, Cuma
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Taha da 'da

Taha da Trabzonspor'da

Fırtına, Pendikspor'un yetenekli oyuncusu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahada görev yapan Taha'ya ilk yıl 110 bin, ikinci yıl 100 bin TL garanti ücret ödenecek. Üçüncü yıl bu paraya enflasyon farkı eklenecek.

Pendik'e ise 300 bin TL sözleşme fesih bedeli verilecek. 18 yaşındaki Taha'nın A Takım'daki ilk resmi maçında 300 bin TL daha ödenecek. Satıştan da yüzde 15 pay verilecek.


SIRA FiLiP NOVAK'TA
Nwakaeme'nin ardından sıra Filip Novak'ta.. Yönetim, 04'ün bonservisi için 5 milyon euro önerdiği Çek sol bekin sözleşmesinde de revizyona gidecek. Önümüzdeki günlerde masaya oturulacak olan 29 yaşındaki başarılı oyuncunun ücretine zam yapılıp, kontrat süresi uzatılacak.

  1. 28.6.2019
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