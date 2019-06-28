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28 Haziran 2019, Cuma
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Parmak ve Onazi'den erken start

Parmak ve Onazi'den erken start

Abdulkadir Parmak ile Ogenyi Onazi yeni sezonu erken açtılar... İki oyuncu sezonu erken açıp tesislerde çalışmalara başladı. Hedef; kampa arkadaşlarından bir adım önde gitmek.

İki oyuncu, takım arkadaşları tatillerini sürdürürken çalışmalara başladı. 'nde düz koşu yapıp, kondisyon programı uygulayan ikiliden Abdulkadir, 3 Temmuz'da başlayacak kampa diğer futbolcuların bir adım önünde gitmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon aşil tendonu kopan ve ağır bir ameliyat sonrası uzun bir tedavi dönemi geçiren Onazi ise formasını tekrar geri almak istiyor... ÖTE yandan 'dan Adem Enes İbrahimağaoğlu, Ümit Bayraktar ve Semih Çeliktürk, Futsal U19 aday kadrosuna davet edildi. Pazar günü 'da toplanacak olan U19 Futsal Milli Takımı, 5-7 Temmuz tarihlerinde U19 Futsal Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi ile Letonya'da hazırlık maçları yapacak.

  1. 28.6.2019
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