Parmak ve Onazi'den erken start
Abdulkadir Parmak ile Ogenyi Onazi yeni sezonu erken açtılar... İki oyuncu sezonu erken açıp tesislerde çalışmalara başladı. Hedef; kampa arkadaşlarından bir adım önde gitmek.
İki oyuncu, takım arkadaşları tatillerini sürdürürken çalışmalara başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düz koşu yapıp, kondisyon programı uygulayan ikiliden Abdulkadir, 3 Temmuz'da başlayacak kampa diğer futbolcuların bir adım önünde gitmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon aşil tendonu kopan ve ağır bir ameliyat sonrası uzun bir tedavi dönemi geçiren Onazi ise formasını tekrar geri almak istiyor... ÖTE yandan Trabzonspor'dan Adem Enes İbrahimağaoğlu, Ümit Bayraktar ve Semih Çeliktürk, Türkiye Futsal U19 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Pazar günü İstanbul'da toplanacak olan U19 Futsal Milli Takımı, 5-7 Temmuz tarihlerinde UEFA U19 Futsal Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi Letonya ile Letonya'da hazırlık maçları yapacak.
- 28.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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Toplam 3
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Parmak ve Onazi'den erken start haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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