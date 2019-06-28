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28 Haziran 2019, Cuma
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için girişimler başladı!

Mehmet Topal için girişimler başladı!

ile yollarını ayıran ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. A Spor'un haberine göre, Mehmet Topal için girişimlere başladı.

'da hareketliliği yaşanıyor. İleriye dönük transfer planları kapsamında genç futbolcuları birer birer kadrosuna katan bordo-mavililer, sürpriz bir hamle yaptı. ekibi, ile yollarını ayıran için girişimlere başladı.

  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 23:20
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