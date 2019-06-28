Mehmet Topal için girişimler başladı!
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. A Spor'un haberine göre, Trabzonspor Mehmet Topal için girişimlere başladı.
Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. İleriye dönük transfer planları kapsamında genç futbolcuları birer birer kadrosuna katan bordo-mavililer, sürpriz bir hamle yaptı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal için girişimlere başladı.
- 28.06.2019
- Güncelleme: 28.06.2019 23:20
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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