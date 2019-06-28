Mehmet Topal için girişimler başladı!

Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. İleriye dönük transfer planları kapsamında genç futbolcuları birer birer kadrosuna katan bordo-mavililer, sürpriz bir hamle yaptı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal için girişimlere başladı.