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28 Haziran 2019, Cuma
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bitmek üzere

Gaston Campi bitmek üzere

için bir süredir uğraş verilen 'den müjdeli haber geldi. Arjantinli stoperin önümüzdeki hafta Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

28 yaşındaki Campi ile anlaan yönetim, Estudiantes ile taksitlendirmeler konusunda küçük pürüzleri gidermeye çalışıyor. Campi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

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ÇOBANOĞLU VE ZİYA ŞAKAR ANILDI
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RÜYA UÇAĞIN ADI EREN ANISINA: MAÇKA
Türk Hava Yolları, filosuna dahil olan "rüya uçak" olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ına şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismini verdi. İlk sefer de Trabzon'a yapılacak.

  1. 28.6.2019
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