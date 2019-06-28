Gaston Campi bitmek üzere
Transferi için bir süredir uğraş verilen Gaston Campi'den müjdeli haber geldi. Arjantinli stoperin önümüzdeki hafta Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.
28 yaşındaki Campi ile anlaan yönetim, Estudiantes ile taksitlendirmeler konusunda küçük pürüzleri gidermeye çalışıyor. Campi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
KOMBİNEDE GENEL SATIŞ BAŞLADI
2019-20 kombine kartlarının genel satışı başladı. Kombineler, Trabzonspor'un evinde oynayacağı tüm resmi maçlarda geçerli olacak. Fiyatlar 350 liradan başlıyor. En pahalı kombine 6 bin TL.
ÇOBANOĞLU VE ZİYA ŞAKAR ANILDI
Eski asbaşkanlardan Orhan Çobanoğlu ile kulübün ilk müze kurulu başkanı Ziya Şakar, ölüm yıldönümlerinden anıldı. Resmi siteden, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun" mesajı paylaşıldı.
SADİKU 'TAMAM', TOP LEVANTE'DE!..
Arnavut golcü Armando Sadiku'nun Trabzonspor ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Bonservisi içinse Levante ile pazarlıklar devam ediyor. Haberi, İspanyol "Eldesmarque.com" sitesi verdi.
RÜYA UÇAĞIN ADI EREN ANISINA: MAÇKA
Türk Hava Yolları, filosuna dahil olan "rüya uçak" olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ına şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismini verdi. İlk sefer de Trabzon'a yapılacak.
- 28.6.2019
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
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berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Gaston Campi bitmek üzere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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