Gaston Campi bitmek üzere

28 yaşındaki Campi ile anlaan yönetim, Estudiantes ile taksitlendirmeler konusunda küçük pürüzleri gidermeye çalışıyor. Campi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.



KOMBİNEDE GENEL SATIŞ BAŞLADI

2019-20 kombine kartlarının genel satışı başladı. Kombineler, Trabzonspor'un evinde oynayacağı tüm resmi maçlarda geçerli olacak. Fiyatlar 350 liradan başlıyor. En pahalı kombine 6 bin TL.



ÇOBANOĞLU VE ZİYA ŞAKAR ANILDI

Eski asbaşkanlardan Orhan Çobanoğlu ile kulübün ilk müze kurulu başkanı Ziya Şakar, ölüm yıldönümlerinden anıldı. Resmi siteden, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun" mesajı paylaşıldı.



SADİKU 'TAMAM', TOP LEVANTE'DE!..

Arnavut golcü Armando Sadiku'nun Trabzonspor ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Bonservisi içinse Levante ile pazarlıklar devam ediyor. Haberi, İspanyol "Eldesmarque.com" sitesi verdi.



RÜYA UÇAĞIN ADI EREN ANISINA: MAÇKA

Türk Hava Yolları, filosuna dahil olan "rüya uçak" olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ına şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismini verdi. İlk sefer de Trabzon'a yapılacak.