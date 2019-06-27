İsmail bekliyor
Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış'ı gündemine alan Trabzonspor, görüşmeleri sürdürüyor.
Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış'ı gündemine alan Trabzonspor, görüşmeleri sürdürüyor. İlk temas sonrasında tablonun olumlu olduğu öğrenildi. İsmail de kariyerine gençlere önem veren Trabzonspor'da devam etmek istediğini söyledi. Kısa sürede imza aşamasına gelebilir.
- 27.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
İsmail bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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