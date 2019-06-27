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27 Haziran 2019, Perşembe
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İsmail bekliyor

İsmail bekliyor

'un genç sağ beki 'ı gündemine alan , görüşmeleri sürdürüyor.

'un genç sağ beki 'ı gündemine alan , görüşmeleri sürdürüyor. İlk temas sonrasında tablonun olumlu olduğu öğrenildi. İsmail de kariyerine gençlere önem veren Trabzonspor'da devam etmek istediğini söyledi. Kısa sürede imza aşamasına gelebilir.

  1. 27.6.2019
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