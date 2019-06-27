Campi ‘Trabzon’ dedi
Fırtına, 28 yaşındaki savunmacı için ısrarcı. Arjantin’den de güzel haberler geliyor. Campi ve menajeri, Estudiantes yönetimine “Avrupa’yı istiyoruz” mesajını ilettiler.
Karadeniz ekibinin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Gaston Campi, menajeri ve ailesiyle son durumu masaya yatırdı. Bordo- mavililer, 28 yaşındaki stoperi almak için uğraşırken, Arjantinli oyuncu da boş durmuyor. 1.93 boyundaki dev savunmacı, ailesi ve menajeriyle görüşüp transferdeki rotasını net olarak belirledi. Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Chaves'te oynayan Campi, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini Estudiantes yönetimine net olarak bildirdi. Tecrübeli savunma oyuncusuyla en ciddi ilgilenen kulüp Trabzonspor. Karadeniz temsilcisinin önce 700 bin ardından 850 bin euro'luk reddedilen iki teklifi var ancak Campi için bu rakamları veren başka bir kulüp de yok. Trabzonspor'un ciddi şekilde bastırması, Jose Sosa'nın yetiştiği kulüp Estudiantes ile bordo-mavililer için aracı olması ve Campi'nin Trabzonspor'u işaret etmesiyle transferin mutlu sonla noktalanması bekleniyor.
TAHA TUNÇ ÇOK KEYİFLİ
Kariyerine Trabzonspor'da devam edecek olan Taha Tunç'tan mutlusu yok. Pendikspor'dan transfer edilen 18 yaşındaki orta saha "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Burada kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.
KAHRAMAN HEYECANLI
Trabzonspor'dan transfer teklifi alan ve kabul eden Cihan Kahraman kulüplerin anlaşmasını bekliyor. 20 yaşındaki oyuncu, kulübü Union Berlin ile görüşerek Karadeniz ekibine gitmek istediğini net şekilde söyledi.
- 27.6.2019
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