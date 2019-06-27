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27 Haziran 2019, Perşembe
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Abdülkadir Ömür ve Melih Demiral Medine'de

Abdülkadir Ömür ve Melih Demiral Medine'de

forması giyen Abdülkadir Ömür ile 'nun genç yıldızı umreye gitti. İhram giyen iki milli futbolcu ayrıca Medine gezisi de yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın iki yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür ve Merih Demirel Medine'ye gitti.

Transferin iki gözde ismi 'lu Abdülkadir Ömür ile 'nın takımında forma giyen , arkadaşlarıyla birlikte Medine'ye gitti. İslam aleminin en kutsal yerlerinden olan Medine'ye giden iki yıldız isim burada ihram giyerek kutsal mekanları gezdiler.

Hz. Muhammed'in hicretten sonra inşa ettirdiği ve namaz kıldırdığı yer olan Peygamber Cami'ni ziyaret eden iki oyuncu burada namaz kılarak yeni sezon öncesi dua etti.

  1. 27.06.2019
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