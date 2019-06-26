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26 Haziran 2019, Çarşamba
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kararı açıklayacak

UEFA kararı açıklayacak
Trabzonspor, tarafından Finansal Fair-Play kriterlerini yerine getiremediği gerekçesiyle üst kurula sevk edilmişti. Artık kararı bekliyor. Başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu kararın kısa sürede açıklanacağını söyledi. UEFA'nın kararını bugün veya yarın içinde açıklaması bekleniyor.
  1. 26.6.2019
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