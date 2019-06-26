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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Trabzonsporlu yıldız 'de kaldı! İşte yeni takımı

Trabzonsporlu yıldız Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı

'un Kolombiyalı yıldız , Denizlispor ile anlaştı. Yeşil-Siyahlı kulüp transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

'in yeni ekibi Denizlispor, ile sözleşmesi sona eren 'yı kadrosuna kattı. Denizlispor, Rodallega'ya hoş geldin mesajı paylaşarak yıldız forvetin gollerinden oluşan bir video yayınladı.

Trabzonspor'dan ayrılan Rodallega Denizlispor ile anlaştı

  1. 26.06.2019
  2. Güncelleme: 26.06.2019 10:30
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