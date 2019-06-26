Trabzonsporlu yıldız Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı
Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldız Rodallega, Denizlispor ile anlaştı. Yeşil-Siyahlı kulüp transferi sosyal medya hesabından duyurdu.
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Rodallega'yı kadrosuna kattı. Denizlispor, Rodallega'ya hoş geldin mesajı paylaşarak yıldız forvetin gollerinden oluşan bir video yayınladı.
- 26.06.2019
- Güncelleme: 26.06.2019 10:30
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Trabzonsporlu yıldız Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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