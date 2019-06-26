Sağ beke İsmail - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Sağ beke İsmail

Sağ beke İsmail

Sağ beke İsmail

Gençlik harekatını sürdüren Fırtına, Timsah’ın 19’luk genci 'ı kadrosuna katmak için girişimleri başlattı.

Transfer döneminde genç oyunculara yönelen 'un radarına 'dan da girdi. Milli Takım'ın U-19 takımında da oynayan 21 yaşındaki sağ bek için Timsah'ın yeni yönetimiyle masaya oturuldu. Karadeniz ekibinin bu transferde çok istekli olduğu vurgulandı. İsmail geçen sezon Bursaspor'un U-21 takımında ve Karacabey Belediyespor'da 29 maça çıktı. Gol veya asist üretemedi. 2 kez sarı sartla cezalandırıldı. 1 defa da oyundan atıldı. İsmail "Trabzonspor'un ilgisi beni heyecanlandırıyor. Umarım bu transfer bir an önce gerçekleşir" dedi.

Kahraman bekliyor
Fırtına'nın gündemindeki Cihan Kahraman, Union Berlin'in kolaylık yapmasını istedi. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da oynama isteğini Union yönetimine iletti.
  1. 26.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağ beke İsmail haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN