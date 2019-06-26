Sağ beke İsmail
Gençlik harekatını sürdüren Fırtına, Timsah’ın 19’luk genci İsmail Çokçalış'ı kadrosuna katmak için girişimleri başlattı.
Kahraman bekliyor
Fırtına'nın gündemindeki Cihan Kahraman, Union Berlin'in kolaylık yapmasını istedi. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da oynama isteğini Union yönetimine iletti.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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