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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Kafkas’a bir tepki daha

Kafkas’a bir tepki daha
Trabzonspor'un eski teknik direktörü "Eşim ve kayınpederimi aşamıyorum. Kulüp ile görülecek hesapları varmış" diyerek 9 milyon 222 bin TL tazminat almıştı. Eski başkan Sadri Şener, düğünde karşılaştığı Kafkas'a selam vermedi. Yakın çevresine "'a yanlış yaptı" dedi.
  1. 26.6.2019
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