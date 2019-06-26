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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Barça TV’de

Barça TV’de Trabzonspor
Katalan ekibinin 75 milyon euro'luk yeni transferi BARÇA TV'de bir teste girdi. Muhabirin "Bordo-mavi renkleri taşıyan 3 takım?" sorusuna , Levante ve cevabını 7 saniye içinde verdi. Barcelona, 22 yaşındaki orta sahanın bu anlarını Twitter'dan da paylaştı. Trabzonspor taraftarı "Aferin sarı uşak" diyerek genç Hollandalı yıldızı tebrik etti.
Barcelona'nın yeni transferi De Jong'dan Trabzonspor yanıtı

  1. 26.6.2019
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