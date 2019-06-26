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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Ahmet davet edildi

Ahmet davet edildi
Karadeniz ekibinin anlaşmaya vardığı bu hafta içinde önce İstanbul'a ardından da Trabzon'a bekleniyor. Karadeniz ekibinin oyuncuyu Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.
  1. 26.6.2019
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