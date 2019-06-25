Halil Dervişoğlu'nun sezon açılışında Sparta formasıyla İnstagram'a yüklediği fotoğrafa ilginç bir yorum geldi. 19 yaşındaki forvetin takım arkadaşı Lars Veldwijk "Sen hala gitmedin mi?" diyerek Trabzonspor'a transferini sordu. Halil, takım arkadaşının yorumuna herhangi bir cevap vermedi.