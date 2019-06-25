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25 Haziran 2019, Salı
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Sen hala gitmedin mi?

Sen hala gitmedin mi?

'nun sezon açılışında Sparta formasıyla İnstagram'a yüklediği fotoğrafa ilginç bir yorum geldi.

'nun sezon açılışında Sparta formasıyla İnstagram'a yüklediği fotoğrafa ilginç bir yorum geldi. 19 yaşındaki forvetin takım arkadaşı Lars Veldwijk "Sen hala gitmedin mi?" diyerek 'a transferini sordu. Halil, takım arkadaşının yorumuna herhangi bir cevap vermedi.

  1. 25.6.2019
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