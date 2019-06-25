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25 Haziran 2019, Salı
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Kombineler düşük kaldı

Kombineler düşük kaldı

'da yönetim, taraftarın kombinelere olan ilgisini düşük buldu. yenileme hakkı olan 14 bin taraftardan sadece 1200'ü gelecek sezon için yerlerini ayırttı.

'da yönetim, taraftarın kombinelere olan ilgisini düşük buldu. yenileme hakkı olan 14 bin taraftardan sadece 1200'ü gelecek sezon için yerlerini ayırttı. Bu rakamın düşük olduğunu söyleyen ekibinin idarecileri taraftarlara sürekli çağrı yapıyor.

  1. 25.6.2019
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