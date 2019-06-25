Kombineler düşük kaldı

Trabzonspor'da yönetim, taraftarın kombinelere olan ilgisini düşük buldu. Bordo-mavililerde yenileme hakkı olan 14 bin taraftardan sadece 1200'ü gelecek sezon için yerlerini ayırttı. Bu rakamın düşük olduğunu söyleyen Karadeniz ekibinin idarecileri taraftarlara sürekli çağrı yapıyor.