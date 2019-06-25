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25 Haziran 2019, Salı
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radara takıldı

Josip Drmic radara takıldı

Fırtına’nın forvet listesine ’nin forveti de girdi. Bonservis bedeli yok

, golcü transferini gerçekleştirmek için dört koldan atağa kalkmış durumda. Listeye giren son isim oldu. M'Gladbach ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki futbolcu ile pazarlıklar başlayacak. Nürnberg'deki müthiş sezonunun ardından, Leverkusen'e oradan da B'Gladbach'a geçen İsviçreli yıldız son dönemde şans bulamadı. Fırtına, kendilerine önerilen Drmic ismini gündeme aldı. Ceza sahası içinde çok iyi bir bitirici olan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Trabzonspor'da kariyerini yeniden parlatabilir. Scout ekibinin raporu da belirleyici olacak. , Drmic'in son yıllarda yaşadığı düşüşün detaylı raporunu istedi.

239 MAÇ 76 GOL
Josip Drmic; Zürih, M'Gladbach, Leverkusen, Nürnberg ve Hamburg takımlarında forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 239 karşılaşmada 76 kez fileleri sarstı. Drmic'in 20 de asisti bulunuyor. 17 kez sarı kart gördü. Oyundan 1 kez atıldı. A Takım seviyesinde kırmızısı yok.

DEMBELE PAZARLIĞI
Fırtınası, 'dan Mahamadou Dembele'yi beğenmişti. Oyuncu için pazarlıklar da resmen başladı. Trabzonspor, Salzburg'a 250 bin euro'luk bir teklif sundu ancak alınan ilk cevap "1 milyon euro'ya satarız" oldu. Görüşmeler sürecek.

  1. 25.6.2019
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