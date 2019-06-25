Josip Drmic radara takıldı
Fırtına’nın forvet listesine İsviçre’nin forveti de girdi. Bonservis bedeli yok
Trabzonspor, golcü transferini gerçekleştirmek için dört koldan atağa kalkmış durumda. Listeye giren son isim Josip Drmic oldu. M'Gladbach ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki futbolcu ile pazarlıklar başlayacak. Nürnberg'deki müthiş sezonunun ardından, Leverkusen'e oradan da B'Gladbach'a geçen İsviçreli yıldız son dönemde şans bulamadı. Fırtına, kendilerine önerilen Drmic ismini gündeme aldı. Ceza sahası içinde çok iyi bir bitirici olan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Trabzonspor'da kariyerini yeniden parlatabilir. Scout ekibinin raporu da belirleyici olacak. Ünal Karaman, Drmic'in son yıllarda yaşadığı düşüşün detaylı raporunu istedi.
239 MAÇ 76 GOL
Josip Drmic; Zürih, M'Gladbach, Leverkusen, Nürnberg ve Hamburg takımlarında forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 239 karşılaşmada 76 kez fileleri sarstı. Drmic'in 20 de asisti bulunuyor. 17 kez sarı kart gördü. Oyundan 1 kez atıldı. A Takım seviyesinde kırmızısı yok.
DEMBELE PAZARLIĞI
Karadeniz Fırtınası, Red Bull Salzburg'dan Mahamadou Dembele'yi beğenmişti. Oyuncu için pazarlıklar da resmen başladı. Trabzonspor, Salzburg'a 250 bin euro'luk bir teklif sundu ancak alınan ilk cevap "1 milyon euro'ya satarız" oldu. Görüşmeler sürecek.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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