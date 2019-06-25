Efsanesini unutmadı
Abdülkadir Ömür büyük bir Lionel Messi hayranı olduğunu her röportajında söylüyor.
Abdülkadir Ömür büyük bir Lionel Messi hayranı olduğunu her röportajında söylüyor. Arjantinli yıldız dün 32 yaşına bastı. Abdülkadir de idolünün yeni yaşını İnstagram hesabından kutladı. 19 yaşındaki futbolcu, Messi'yi etiketlediği fotoğrafa "Happy birthday GOAT" (iyi ki doğdun tüm zamanların en iyisi) yazıp, kral tacı emojisi koydu.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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Yorum
BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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