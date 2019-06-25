Efsanesini unutmadı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Efsanesini unutmadı

Efsanesini unutmadı

Efsanesini unutmadı

Abdülkadir Ömür büyük bir hayranı olduğunu her röportajında söylüyor.

Abdülkadir Ömür büyük bir hayranı olduğunu her röportajında söylüyor. Arjantinli yıldız dün 32 yaşına bastı. Abdülkadir de idolünün yeni yaşını İnstagram hesabından kutladı. 19 yaşındaki futbolcu, Messi'yi etiketlediği fotoğrafa "Happy birthday GOAT" (iyi ki doğdun tüm zamanların en iyisi) yazıp, kral tacı emojisi koydu.

  1. 25.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efsanesini unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN