Efsanesini unutmadı

Abdülkadir Ömür büyük bir Lionel Messi hayranı olduğunu her röportajında söylüyor. Arjantinli yıldız dün 32 yaşına bastı. Abdülkadir de idolünün yeni yaşını İnstagram hesabından kutladı. 19 yaşındaki futbolcu, Messi'yi etiketlediği fotoğrafa "Happy birthday GOAT" (iyi ki doğdun tüm zamanların en iyisi) yazıp, kral tacı emojisi koydu.