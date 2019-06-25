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25 Haziran 2019, Salı
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Cihan Kahraman gündemde

Gençlik hamlesini sürdüren , 'da Union 'in futbolcusu olan 'a da kanca attı.

Gençlik hamlesini sürdüren , 'da Union 'in futbolcusu olan 'a da kanca attı. 20 yaşındaki genç isim, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Kulübüyle 2020'ye kadar kontratı olan Cihan Kahraman'ın bonservisi için ekibi 100 bin euro önerecek.

  1. 25.6.2019
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