Cihan Kahraman gündemde

Gençlik hamlesini sürdüren Trabzonspor, Almanya'da Union Berlin'in futbolcusu olan Cihan Kahraman'a da kanca attı. 20 yaşındaki genç isim, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Kulübüyle 2020'ye kadar kontratı olan Cihan Kahraman'ın bonservisi için Karadeniz ekibi 100 bin euro önerecek.