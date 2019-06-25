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25 Haziran 2019, Salı
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Canbaz yine bordo-mavi

Canbaz yine bordo-mavi

ekibinin transferini son aşamaya getirdiği , paylaşımlarını sürdürüyor.

ekibinin transferini son aşamaya getirdiği , paylaşımlarını sürdürüyor. Taraftarın "Hayırlı olsun" mesajlarını beğenen 21 yaşındaki orta saha, İnstagram'ın hikaye bölümünde horon oynayan arkadaşlarını koydu. Bordo-mavi kalp eklemeyi de unutmadı.

  1. 25.6.2019
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