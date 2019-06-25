18’lik Behlül’e Juve kancası

İtalyan basını, Trabzonspor'un 18 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Behlül Aydın'ın Juventus'un gündeminde olduğunu duyurdu. Calciomercato verdiği haberinde, bordo-mavili kulübün A takımında henüz şans bulmayan genç yıldızın İtalyan devi Juventus'un listesinde olduğunu yazdı.