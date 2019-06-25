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25 Haziran 2019, Salı
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18’lik Behlül’e Juve kancası

18’lik Behlül’e Juve kancası

İtalyan basını, 'un 18 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu 'ın 'un gündeminde olduğunu duyurdu.

İtalyan basını, 'un 18 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu 'ın 'un gündeminde olduğunu duyurdu. Calciomercato verdiği haberinde, bordo-mavili kulübün A takımında henüz şans bulmayan genç yıldızın İtalyan devi Juventus'un listesinde olduğunu yazdı.

  1. 25.6.2019
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