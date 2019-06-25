18’lik Behlül’e Juve kancası
İtalyan basını, Trabzonspor'un 18 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Behlül Aydın'ın Juventus'un gündeminde olduğunu duyurdu.
İtalyan basını, Trabzonspor'un 18 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Behlül Aydın'ın Juventus'un gündeminde olduğunu duyurdu. Calciomercato verdiği haberinde, bordo-mavili kulübün A takımında henüz şans bulmayan genç yıldızın İtalyan devi Juventus'un listesinde olduğunu yazdı.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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