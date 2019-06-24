Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeler (24.06.19)

HUGO RODALLEGA PARAYI TERCİH ETTİ

Trabzonspor'un şartlarını zorlayıp 1.2 milyon euro kontrat önerdiği Hugo Rodallega, 100 bin euro fazlasına Denizlispor'a gitti. Kolombiyalı forvetin kararına bordo-mavililer tepki gösterdi. Sosyal medyada "Bizde kalıp şampiyonluk mücadelesi vermek yerine 100 bin euro fazla para için farklı bir maceraya atıldı. İyi ki bizden gitmiş. Yaşı da 34 olmuştu. Daha genç ve yetenekli birini alırız" dedi.

KAMİL AHMET 'STOP' ETMİYOR

Karadeniz ekibinin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Kamil Ahmet Çörekçi, tatilde de boş durmuyor. 27 yaşındaki futbolcu dur durak bilmeden yaptığı çalışmaları sosyal medya hesaplarına da yükledi. Bordo-mavili taraftarlar, Kamil Ahmet Çörekçi'nin azimli şekilde çalışmasını öve öve bitiremedi.

KARAMAN TATİLİ YARIDA KESTİ

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman tatil programını değiştirdi. Başarılı çalıştırıcı şehre erken dönerek kolları sıvadı. Kurmaylarıyla beraber yeni sezon planlarını, futbolcu izleme komitesinin raporlarını, transferdeki gelişmelerin son durumlarını masaya yatırdı. Karaman, genç transferlerin kampa yetiştiğine sevindiğini belirtip, forvet ve stoper konusunda da aynı müjdeli haberi beklediğini söyledi.

DEMBELE iÇiN iLK RAPORLAR OLUMLU

Red Bull Salzburg forması giyen Mahamadou Dembele, Trabzonspor'a önerilmişti. Scout ekibi, 20 yaşındaki genç stoper hakkında ön raporunu hazırladı. Dembele için olumlu cümleler kurulurken "Genç ve gelişime açık ancak tecrübe eksikliği var. Bunu kapatması için zamana ihtiyaç duyuyor" ifadeleri de yer aldı. Trabzonspor, Fransız savunma oyuncusu için bir süre bekleyecek.

UĞURCAN: SEZGİLERİM GÜÇLENMELİ

Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır genç yaşta Trabzonspor kalesini koruduğu için gurur duyduğunu söyledi. Olumlu yönleri olduğu kadar eksikleri bulunduğunu da kabul eden 23 yaşındaki kaleci "Sezgilerimi güçlendirmem gerekiyor. Özel çalışıyorum" diye konuştu.

ARDA ÇOK GENÇ VE YETENEKLİ

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut'u da övdü. Uğurcan "Arda çok genç ve yetenekli bir kaleci. Çok çalışırsa o da Trabzonspor'un kalesini devralacaktır. Muzaffer Kablan da var. Kalecilikte ustaçırak ilişkisi vardır. Ben ağabeylerimden öğrendiklerimi Arda ve Muzaffer'e aktarıyorum" dedi.

SCHALKE'DEN 3. TEKLİF

Alman temsilcisi, Trabzonspor'un sol beki Filip Novak için iki teklif getirmiş, ikisi de reddedilmişti. Ancak Schalke pes etmeye niyetli görünmüyor. 4.5 milyon euro'luk kabul edilmeyen son tekliflerini artırıp, Karadeniz ekibine sundukları öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Çek sol beklerini satmayı düşünmüyor.

MANGA İLE TEMAS

Stoper konusunda alternatifli çalışan Trabzonspor, Ecuele Manga ile dirsek temasını koparmış değil. Bordo-mavililer, Gaston Campi'de çıkabilecek son dakika pürüzüne karşılık Cardiff City'nin Gabonlu savunmacısını da hazırda tutuyor. Manga aynı zamanda sağ bekte de görev yapabiliyor.