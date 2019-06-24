Çöz şu işi ‘Baba Dervişoğlu’

Halil attığı gollerle fiyatını artırdı. Onu almanın bir bedeli var" ifadelerini kullansa da bordo- mavili ekibin bu transferde ciddi mesafe kat ettiği belirtildi. Kapıyı 2.5 milyon euro'dan açan Sparta Rotterdam'ın fiyat kırdığı kaydedildi. İlk teklifi 900 bin euro olan Trabzonspor da bu rakama ekleme yaptı. Tarafların görüşmeleri bir süre daha devam edecek. Bu arada oğullarının Trabzonspor'da oynamasını isteyen Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu da Sparta'lı idarecilerle bugün bir araya gelecek. Kolaylık göstermelerini talep edecek.