Çöz şu işi ‘Baba Dervişoğlu’
Trabzonspor, iki haftadır peşinde olduğu Halil Dervişoğlu transferinde ısrarcı. Sparta Rotterdam'ın sportif direktörü Henk van Stee "Burası Hollanda Ligi. Büyük liglerin gözü sürekli burada.
Halil attığı gollerle fiyatını artırdı. Onu almanın bir bedeli var" ifadelerini kullansa da bordo- mavili ekibin bu transferde ciddi mesafe kat ettiği belirtildi. Kapıyı 2.5 milyon euro'dan açan Sparta Rotterdam'ın fiyat kırdığı kaydedildi. İlk teklifi 900 bin euro olan Trabzonspor da bu rakama ekleme yaptı. Tarafların görüşmeleri bir süre daha devam edecek. Bu arada oğullarının Trabzonspor'da oynamasını isteyen Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu da Sparta'lı idarecilerle bugün bir araya gelecek. Kolaylık göstermelerini talep edecek.
- 24.6.2019
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Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
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hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
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Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Toplam 1
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CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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