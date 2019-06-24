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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Çöz şu işi ‘Baba Dervişoğlu’

Çöz şu işi ‘Baba Dervişoğlu’

, iki haftadır peşinde olduğu transferinde ısrarcı. 'ın sportif direktörü Henk van Stee "Burası . Büyük liglerin gözü sürekli burada.

Halil attığı gollerle fiyatını artırdı. Onu almanın bir bedeli var" ifadelerini kullansa da bordo- mavili ekibin bu transferde ciddi mesafe kat ettiği belirtildi. Kapıyı 2.5 milyon euro'dan açan 'ın fiyat kırdığı kaydedildi. İlk teklifi 900 bin euro olan da bu rakama ekleme yaptı. Tarafların görüşmeleri bir süre daha devam edecek. Bu arada oğullarının Trabzonspor'da oynamasını isteyen 'nun babası Muzaffer Dervişoğlu da Sparta'lı idarecilerle bugün bir araya gelecek. Kolaylık göstermelerini talep edecek.

  1. 24.6.2019
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