Campi bitti bitiyor!

Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Ünal Karaman savunmayı tecrübeli bir isimle takviye etmeyi düşündüğünü belirtmişti. Bunun üzerine Estudiantes'ten Gaston Campi'yi gündemine alan bordo- mavililer Arjantin kulübüyle uzun süredir pazarlık halindeydi. 28 yaşındaki savunmacıdan "Evet" yanıtını alan Trabzonspor, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Estudiantes'in de inadını kırdı. Bu konuda kaptanı Jose Sosa'dan da büyük destek aldı. Sosa, yetiştiği kulüp olan Estudiantes'ten kolaylık istemişti. Arjantinli savunma oyuncusunun önümüzdeki hafta Trabzon'a geleceği, sağlık kontrollerinin ardından da imza atacağı kaydedildi. Bu haber en çok Campi'yi transfer listesinin ilk sırasına yazan Fırtına'nın hocası Ünal Karaman'ı memnun etti.