Campi bitti bitiyor!
Transfer taarruzunu sürdüren Trabzonspor, temaslarına tüm hızıyla devam ediyor son olarak Arjantinli stoperi imza aşamasına getiren Fırtına'da 28 yaşındaki isim haftaya bekleniyor.
Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Ünal Karaman savunmayı tecrübeli bir isimle takviye etmeyi düşündüğünü belirtmişti. Bunun üzerine Estudiantes'ten Gaston Campi'yi gündemine alan bordo- mavililer Arjantin kulübüyle uzun süredir pazarlık halindeydi. 28 yaşındaki savunmacıdan "Evet" yanıtını alan Trabzonspor, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Estudiantes'in de inadını kırdı. Bu konuda kaptanı Jose Sosa'dan da büyük destek aldı. Sosa, yetiştiği kulüp olan Estudiantes'ten kolaylık istemişti. Arjantinli savunma oyuncusunun önümüzdeki hafta Trabzon'a geleceği, sağlık kontrollerinin ardından da imza atacağı kaydedildi. Bu haber en çok Campi'yi transfer listesinin ilk sırasına yazan Fırtına'nın hocası Ünal Karaman'ı memnun etti.
- 24.6.2019
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Fırtına golcü Moukandjo
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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