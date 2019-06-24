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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Campi bitti bitiyor!

Campi bitti bitiyor!

taarruzunu sürdüren , temaslarına tüm hızıyla devam ediyor son olarak Arjantinli stoperi imza aşamasına getiren Fırtına'da 28 yaşındaki isim haftaya bekleniyor.

Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör savunmayı tecrübeli bir isimle takviye etmeyi düşündüğünü belirtmişti. Bunun üzerine Estudiantes'ten Gaston Campi'yi gündemine alan bordo- mavililer Arjantin kulübüyle uzun süredir pazarlık halindeydi. 28 yaşındaki savunmacıdan "Evet" yanıtını alan , oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Estudiantes'in de inadını kırdı. Bu konuda kaptanı 'dan da büyük destek aldı. Sosa, yetiştiği kulüp olan Estudiantes'ten kolaylık istemişti. Arjantinli savunma oyuncusunun önümüzdeki hafta 'a geleceği, sağlık kontrollerinin ardından da imza atacağı kaydedildi. Bu haber en çok Campi'yi listesinin ilk sırasına yazan Fırtına'nın hocası Ünal Karaman'ı memnun etti.

  1. 24.6.2019
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