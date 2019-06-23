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23 Haziran 2019, Pazar
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Veda pozları

Veda pozları

Bordo-mavililerin gündeminde ilk sırada yer alan dün kulübü Sparta 'ın sezon açılışına katıldı. ’un yoğun temasta olduğu Halil dün Sparta Rotterdam ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Taraftarların büyük ilgisi vardı.

Bordo-mavililerin gündeminde ilk sırada yer alan dün kulübü Sparta 'ın sezon açılışına katıldı. Taraftara açık olan idmanda 19 yaşındaki oyuncuya vardı. Taraftarlar, ile anlaşmaya yakın olan futbolcu ile bol bol veda pozu çektirdiler. Halil, kendisine transferle ilgili yöneltilen soruları yanıtlamadı. Ancak önceki röportajlarında kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini söylemişti. Bordo-mavili kulübün taraftarları da bu transferin bir an önce olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyor. Halil gibi ailesi de oğullarının temsilcisinde oynamasını istiyor. Sparta Rotterdam'ın esneklik göstermesi bekleniyor.

VAN STEE TOK SATICI
Sparta ?Rotterdam'ın sportif direktörü Henk van Stee pazarlıklarda Trabzonspor'u ciddi manada zorlayan isim. Halil Dervişoğlu'nun bordo-mavili ekipte forma giymek istediğini belirtse de bunun bir bedeli olduğunu eklemeyi ihmal etmiyor. Son açıklamasında "Bizim istediğimiz ile Trabzonspor'un önerdiği arasında önemli fark var. Eğer bu fark kapanmazsa transferi gerçekleşmez" dedi. Stee'nin bu sözleri Trabzonspor'dan daha fazla bonservis almak için söylediği ifade ediliyor.

PAZARLIĞA DEVAM
Halil ?Dervişoğlu'nu almak için asbaşkan , Rotterdam'a gitmişti. Burada Sparta Kulübü yöneticileriyle kıran kırana pazarlıklar yapan Alp henüz olumlu bir sonuç alamadı. Ancak geri adım atmaya da niyetli değil. Asbaşkan Alp'in dün de ekibiyle görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi. Mehmet Yiğit Alp bu transferi noktalayarak Trabzon'a gelmek istiyor. Bunun için de yoğun şekilde Sparta'lı idarecilerle bonservis pazarlığı yapıyor.

SATIŞLAR UÇUYOR
Karadeniz kulübünün çıkardığı yeni sezon formalarına ilgi büyük. Formaların sırtına da ilginç tercihler var. Taraftarlar en çok Halil Dervişoğlu ve Ünal Karaman yazdırıyor. Karaman yazdıranların tercihi efsanevi 8 numara oluyor.

  1. 23.6.2019
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