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23 Haziran 2019, Pazar
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Umut doluyuz

Umut doluyuz

Genç stoper öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki oyuncu "Geçen sezon ligi iyi bir yerde bitirdik. Yeni sezonda daha da iyisini yapabiliriz. Biz kendimize inanıyoruz, umut doluyuz. da bize inandığını biliyorum. başaracağız" diye konuştu.

Genç stoper öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki oyuncu "Geçen sezon ligi iyi bir yerde bitirdik. Yeni sezonda daha da iyisini yapabiliriz. Biz kendimize inanıyoruz, umut doluyuz. da bize inandığını biliyorum. başaracağız" diye konuştu.
  1. 23.6.2019
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