Umut doluyuz
Genç stoper Hüseyin Türkmen yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki oyuncu "Geçen sezon ligi iyi bir yerde bitirdik. Yeni sezonda daha da iyisini yapabiliriz. Biz kendimize inanıyoruz, umut doluyuz. Taraftarların da bize inandığını biliyorum. Birlikte başaracağız" diye konuştu.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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