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23 Haziran 2019, Pazar
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Seçmeler başlıyor

Seçmeler başlıyor

yeni yeteneklerini arıyor. 2019-20 sezonu futbolcu seçme faaliyetleri 8 Temmuz günü başlıyor. Bordo-mavili kulüp Altı ile 9 Yaş altı arası genç futbolcu adaylarını denemeye alacak. Beğenilen isimler Karadeniz ekibinin bünyesine katılacak.

yeni yeteneklerini arıyor. 2019-20 sezonu futbolcu seçme faaliyetleri 8 Temmuz günü başlıyor. Bordo-mavili kulüp Altı ile 9 Yaş altı arası genç futbolcu adaylarını denemeye alacak. Beğenilen isimler Karadeniz ekibinin bünyesine katılacak.
  1. 23.6.2019
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