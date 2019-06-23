Campi seferı
Trabzonspor transferde genç isimleri kadrosuna kattıktan sonra ana hedeflerine yöneldi. Fırtına hücum hattı için Halil Dervişoğlu’yu almaya çalışıyor Defansı için de Arjantinli Gaston Campi’nin peşini bırakmıyor.
SOSA DEVREDE
Karadeniz ekibi, Gaston Campi'yi Estudiantes'ten koparabilmek için bu kulüpte yetişen Jose Sosa'yı devreye sokmuştu. Arjantinli oyuncunun da özel ricasıyla Estudiantes'in tavrını esnetmesi bekleniyor. Trabzonspor bir an önce Campi'ye kavuşmak istiyor.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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