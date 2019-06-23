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23 Haziran 2019, Pazar
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Campi seferı

Campi seferı

transferde genç isimleri kadrosuna kattıktan sonra ana hedeflerine yöneldi. Fırtına hücum hattı için ’yu almaya çalışıyor Defansı için de Arjantinli ’nin peşini bırakmıyor.

transferde genç isimleri kadrosuna kattıktan sonra ana hedeflerine yöneldi. Forvete 'nu düşünen bordo-mavililer savunma hattını da ile güçlendirmek istiyor. Bunun için kulübü Estudiantes ile pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. 28 yaşındaki oyuncu için ekibinin yaptığı 1 milyon euro'luk ilk teklif reddedilmişti. Trabzonspor, Arjantin temsilcisinin önüne bu kez 1.3 milyon euro'luk bir teklif koymuş ve bunun son rakam olduğunu söylemişlerdi. Estudiantes oyuncusunu bu rakamdan çok daha yüksek bir fiyata satmayı planlıyordu ancak şu ana kadar Trabzonspor'un önerdiği rakama çıkabilen olmadı. Arjantin ekibinin, Karadeniz temsilcisinin teklifini kısa süre içerisinde kabul etmesi bekleniyor.

SOSA DEVREDE
Karadeniz ekibi, Gaston Campi'yi Estudiantes'ten koparabilmek için bu kulüpte yetişen 'yı devreye sokmuştu. Arjantinli oyuncunun da özel ricasıyla Estudiantes'in tavrını esnetmesi bekleniyor. Trabzonspor bir an önce Campi'ye kavuşmak istiyor.
  1. 23.6.2019
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