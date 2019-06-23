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23 Haziran 2019, Pazar
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’e gitti

Artvin’e gitti

, 'de kulübün okulu sporcularıyla bir araya geldi. Artvinspor Başkanı , yönetim kurulu üyeleri, futbol okulu antrenörleri ve genç oyuncularla bir araya gelen Karaman keyifli vakit geçirdi.

, 'de kulübün okulu sporcularıyla bir araya geldi. Artvinspor Başkanı , yönetim kurulu üyeleri, futbol okulu antrenörleri ve genç oyuncularla bir araya gelen Karaman keyifli vakit geçirdi. Karaman "Buralardan Türk futboluna katkı sağlayacak gençler çıkacak" dedi.
  1. 23.6.2019
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