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23 Haziran 2019, Pazar
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Abdülkadir Ömür yüzde 10

Tuttosport'un anketinde zirvede sırada yer alan yüzde 10'a ulaşan ilk futbolcu oldu. Bordo-mavili taraftarlara, de katılınca 19 yaşındaki Abdülkadir farkı giderek açmıştı.

Tuttosport'un anketinde zirvede sırada yer alan yüzde 10'a ulaşan ilk futbolcu oldu. Bordo-mavili taraftarlara, de katılınca 19 yaşındaki Abdülkadir farkı giderek açmıştı.
  1. 23.6.2019
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