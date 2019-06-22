Rodallega'da son hafta
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hugo Rodallega sorusunu yanıtladı. Ağaoğlu, "Çok iyi bir teklif yaptık. Hafataya son kararını verecek. Kalırsa zaten sıkıntı yok, giderse de alternatifi hazır" dedi.
EN İYİ ÖNERİYİ BİZ YAPTIK
Ahmet Ağaoğlu, Hugo Rodallega'nın ülkesi Kolombiya'da oynama arzusu olduğunu ancak buralardan istediği teklifi alamadığını söyledi. Ağaoğlu "Türkiye'den 1-2 takımın adı Rodallega ile anıldı. Bunların birinin kulüp başkanı beni arayıp net olarak ilgilenmediklerini söyledi. Diğer kulübün ilgisi sürüyor ancak bizim önerdiğimiz rakamı onların karşılaması zor. Tabii finansal tablolara bakarak bunu söylüyorum. Bunu bozmak uğruna bir teklif yaparlarsa bilemem. Mevcut duruma bakınca ortada fazla bir sorun gözükmüyor" diye konuştu.
"4-5 TRANSFER DAHA YAPARIZ"
"Uzun zamandır takip ettiğimiz genç oyuncular vardı. Bunlardan 4'ünü aldık. Şimdi kadroya direkt katkıda bulunabilecek 4-5 nokta atışı transfer gerçekleştireceğiz. İnşallah hazırlık kampına tam kadro gideceğiz. Kamp devam ederken de ihtiyaç duyarsak 1 transfer daha yapabiliriz. Stoper, orta saha ve forvet almamız gerekiyor"
GENÇ OYUNCULAR BİZE İNANDIKLARI İÇİN GELDİ
"Altınordu onlardan aldığımız 2 oyuncu için 'Etik dışı' açıklaması yaptı. Salih ve Atakan transferlerini hukuka uygun şekilde yaptık. Ayrıca işin etik boyutuna gelirsek benim de söyleyebileceğim çok şey vardır. Futbolculara sadece gelir getiren varlıklar gözüyle bakmak yanlıştır. Onlara karşı birçok sorumluluğunuz vardır"
NELER DEDİ?
4-5 yıllık planımızda kulübün ekonomik ve sportif geleceğinden taviz vermeyeceğiz.
Dünyanın parasını verip başarılı olabilrsiniz ancak kulübü borç batağına sokarsınız.
Tutup tutmayacağı belli olmayan bir futbolcuya 5-10 milyon euro verirseniz batmaya devam edersiniz.
Kur dalgalanması olmasa 2019 yılını 80-90 milyon TL karla kapatabilirdik.
4.7 milyon euro gibi bir zararımız var. Bu da UEFA'nın Finansal Fair-Play komitesinin ön gördüğü üst limitin altında.
UEFA en geç haftaya kararını açıklar. Olumsuz çıkmaz. Çıkarsa da CAS'a gideriz.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Rodallega'da son hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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