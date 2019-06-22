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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Pinto harekatı

Pinto harekatı

, Ankaragücü ile olan kontratını fesheden 31 yaşındaki sol bekle görüşüyor. Bonservisi elinde olan futbolcu, rotasyonu kuvvetlendirmek için düşünülüyor.

, bir yandan gençliğe yatırım yaparken diğer taraftan baskı anlarında takımı güçlü tutacak futbolcularla da görüşüyor. Bunlardan biri de bonservisi elinde olan Tiago Pinto. Ülkemizde Osmanlıspor ve Ankaragücü formaları giyen 31 yaşındaki sol beke sadece yıllık ücreti ödenecek. Trabzonspor, Pinto'yu direkt 11 oyuncusu olarak değil, rotasyonu kuvvetlendirmek için düşünüyor. Teknik direktör , şampiyonluk için yedek kulübesinin de sahaya çıkan 11 kadar kuvvetli olması gerektiğini söylemişti. Bordomavililerin kadrosuna katmak istediği Pinto geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla 26 maça çıktı, 1 gol kaydetti. 8 sarı kart gördü.

  1. 22.6.2019
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