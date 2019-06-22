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22 Haziran 2019, Cumartesi
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işi zor

Nagy işi zor
Trabzonspor orta sahasını güçlendirmek için Bologna'dan Adam 'ye kanca atmıştı. 24 yaşındaki futbolcuyla yapılan pazarlıklarla bir ilerleme sağlanamadı. Macar oyuncu kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini söyledi. bunun üzerine beklemeye geçti. Yeni bir fırsat oluşursa Nagy'ye teklif gidecek, aksi halde bu transfer rafa kalkacak.
  1. 22.6.2019
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