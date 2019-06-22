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22 Haziran 2019, Cumartesi
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ısrarı! Asbaşkan görüşmeyi yaptı

Halil İbrahim ısrarı! Asbaşkan görüşmeyi yaptı

, 19 yaşındaki Dervişoğlu'nu almak için baskısını artırdı. , 'da Henk van Stee ile bir araya geldi. Henüz anlaşma olmadı ancak bordo-mavili heyet, Trabzon'a Halil'i almadan dönmeye niyetli değil.

Karadeniz temsilcisi, 4 genç isme imza attırdıktan sonra tamamen Sparta 'ın 19 yaşındaki futbolcusu 'na yöneldi. Görüşmeleri asbaşkan yürütüyor. Yanına profesyonelleri de alıp Rotterdam'ın yolunu tutan Alp burada Sparta Kulübü'nün sportif direktörü Henk van Stee ile bir araya geldi. Mehmet yiğit Alp, Halil'in 'da oynama istediği belirtip bonservis pazarlıklarını resmen başlattı. Bordo-mavili kulübün daha önce yaptığı 700 bin euro'luk teklif reddedilmişti. Karadeniz Fırtınası'nda Rotterdam'a giden heyet, başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan aldıkları talimatla yeni önerilerini ekibine sundular.


TEMASLAR SÜRECEK
Trabzonspor, Halil Dervişoğlu transferinde çok ısrarcı olduğunu Sparta Rotterdam Kulübü'ne de gösterdi. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, 19 yaşındaki futbolcuyu almadan Trabzon'a dönmeyeceklerini Hollanda ekibinin sportif direktörü Henk van Stee'ye de iletti. Bordomavili heyet dün yaptığı görüşmede "Evet" yanıtı alamasa da temasların olumlu yönde seyrettiği öğrenildi. Asbaşkan Alp, Rotterdam'da kalarak pazarlıkları sürdürecek. Trabzonspor'un elini en çok rahatlatan konu ise Halil Dervişoğlu'nun da kendilerinde oynamaya çok istekli olması. İki kulübün ortak bir noktada buluşarak transferin kısa sürede noktalanması bekleniyor.

AİLESİ: BİZ HAZIRIZ
Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu oğlunun kariyer rotasıyla ilgili konuştu. Baba Dervişoğlu "Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Avrupa'dan birçok teklif geldi ancak biz ailece onun Trabzonspor'da oynamasını istiyoruz. Kulüpler anlaşsın yeter, biz hazırız" dedi. Dervişoğlu, Trabzonspor ile Sparta arasındaki görüşmeleri merakla takip ettiklerini söyledi.


HOLLANDA'DA MANŞET OLDU
Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu için yaptığı pazarlıklarla Hollanda basını da yakından ilgileniyor. Voetbalprimeur yaptığı haberde, bordo-mavili kulüple, Sparta Rotterdam'ın 19 yaşındaki forvet için masada olduğunu okuyucularına duyurdu. Haberde tarafların henüz anlaşmaya varamadığı ancak pazarlıkların süreceği detayı da yer aldı.


ÜMİT MİLLİDEN YAKIN ARKADAŞ
Bordo-mavili ekibin transferi için uğraştığı Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı formayı Trabzonsporlu oyuncluarla birlikte terletti. Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen gibi isimlerle yakın arkadaş. Takımın da genelde gençlerden oluşması sebebiyle uyum sorunu yaşama ihtimali de çok düşük.
  1. 22.6.2019
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