Halil İbrahim ısrarı! Asbaşkan görüşmeyi yaptı
Trabzonspor, 19 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu'nu almak için baskısını artırdı. Mehmet Yiğit Alp, Rotterdam'da Henk van Stee ile bir araya geldi. Henüz anlaşma olmadı ancak bordo-mavili heyet, Trabzon'a Halil'i almadan dönmeye niyetli değil.
TEMASLAR SÜRECEK
Trabzonspor, Halil Dervişoğlu transferinde çok ısrarcı olduğunu Sparta Rotterdam Kulübü'ne de gösterdi. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, 19 yaşındaki futbolcuyu almadan Trabzon'a dönmeyeceklerini Hollanda ekibinin sportif direktörü Henk van Stee'ye de iletti. Bordomavili heyet dün yaptığı görüşmede "Evet" yanıtı alamasa da temasların olumlu yönde seyrettiği öğrenildi. Asbaşkan Alp, Rotterdam'da kalarak pazarlıkları sürdürecek. Trabzonspor'un elini en çok rahatlatan konu ise Halil Dervişoğlu'nun da kendilerinde oynamaya çok istekli olması. İki kulübün ortak bir noktada buluşarak transferin kısa sürede noktalanması bekleniyor.
AİLESİ: BİZ HAZIRIZ
Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu oğlunun kariyer rotasıyla ilgili konuştu. Baba Dervişoğlu "Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Avrupa'dan birçok teklif geldi ancak biz ailece onun Trabzonspor'da oynamasını istiyoruz. Kulüpler anlaşsın yeter, biz hazırız" dedi. Dervişoğlu, Trabzonspor ile Sparta arasındaki görüşmeleri merakla takip ettiklerini söyledi.
HOLLANDA'DA MANŞET OLDU
Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu için yaptığı pazarlıklarla Hollanda basını da yakından ilgileniyor. Voetbalprimeur yaptığı haberde, bordo-mavili kulüple, Sparta Rotterdam'ın 19 yaşındaki forvet için masada olduğunu okuyucularına duyurdu. Haberde tarafların henüz anlaşmaya varamadığı ancak pazarlıkların süreceği detayı da yer aldı.
ÜMİT MİLLİDEN YAKIN ARKADAŞ
Bordo-mavili ekibin transferi için uğraştığı Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı formayı Trabzonsporlu oyuncluarla birlikte terletti. Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen gibi isimlerle yakın arkadaş. Takımın da genelde gençlerden oluşması sebebiyle uyum sorunu yaşama ihtimali de çok düşük.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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