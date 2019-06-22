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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Bizim çocuk önde gidiyor

Bizim çocuk önde gidiyor
Tuttosport'un 'Altın çocuk' yarışmasında Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ilk sıradaki yerini koruyor. 3 bin oyun üzerine çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 100 aday arasında yüzde 9 oyla ilk basamakta. Oy vermek isteyenler, Tuttosport'un internet sitesinden veya 'un resmi twitter hebasındaki linkten sayfaya ulaşabilir.

25 oyuncu erken kampta
U-21 takımının TFF talimatları sonrası kapatılması ve 1461 Trabzon'un küme düşmesinin ardından futbolcu fazlalığı sorunu ortaya çıktı. harekete geçti ve 25 oyuncu erken kampa girdi. Bu isimler Karaman'ın yardımcısı Hüseyin Çimşir yönetiminde antrenmanlarına başladı
  1. 22.6.2019
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