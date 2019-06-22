Bizim çocuk önde gidiyor
25 oyuncu erken kampta
U-21 takımının TFF talimatları sonrası kapatılması ve 1461 Trabzon'un küme düşmesinin ardından futbolcu fazlalığı sorunu ortaya çıktı. Ünal Karaman harekete geçti ve 25 oyuncu erken kampa girdi. Bu isimler Karaman'ın yardımcısı Hüseyin Çimşir yönetiminde antrenmanlarına başladı
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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