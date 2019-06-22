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22 Haziran 2019, Cumartesi
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’nin aklı burada

Alioui’nin aklı burada
Nimes'in forveti Rachid , kariyerine 'da devam etmek istiyor. 27 yaşındaki oyuncu "Nimes'de oynamaya devam edersem Fas Milli Takımı'na seçilemem. Bu sebeple Trabzonspor'da forma giymek istiyorum" dedi. Menajerinin Trabzonspor ile görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.
  1. 22.6.2019
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