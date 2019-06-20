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20 Haziran 2019, Perşembe
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söz verdi

Yusuf Sarı söz verdi

ekibinin yeni transferi , 'da başarılı olacağını söyledi.

ekibinin yeni transferi , 'da başarılı olacağını söyledi. 20 yaşındaki genç hücum oyuncusu "Trabzonspor bana güvenerek bir yatırım yaptı. Onların umutlarını boşa çıkarmayacağıma dair söz veriyorum. Taraftarlar da bu süreçte birçok destek mesajı yolladılar. Onların önünde futbol oynamak için heyecan duyuyorum. Hedefim Trabzonspor'un kalıcı oyuncularından biri olmak" dedi.

  1. 20.6.2019
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