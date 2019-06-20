Yusuf Sarı söz verdi

Karadeniz ekibinin yeni transferi Yusuf Sarı, Trabzonspor'da başarılı olacağını söyledi. 20 yaşındaki genç hücum oyuncusu "Trabzonspor bana güvenerek bir yatırım yaptı. Onların umutlarını boşa çıkarmayacağıma dair söz veriyorum. Taraftarlar da bu süreçte birçok destek mesajı yolladılar. Onların önünde futbol oynamak için heyecan duyuyorum. Hedefim Trabzonspor'un kalıcı oyuncularından biri olmak" dedi.