Trabzonspor'un yeni transferi Atakan Gündüz kimdir? Atakan Gündüz nereli?

Özkaynak stratejisi ile futbol hikayesine yön veren Trabzonspor son olarak Altınordu'dan Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ü transfer etti. Stoper mevkisinde oynayan Atakan Gündüz kimdir? Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak gibi genç oyuncularla yoluna devam eden Trabzonspor transfer dönemine de genç oyuncuları transfer ederek başladı. Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı'dan sonra Altınordu'dan Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz transfer edildi.

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ ATAKAN GÜNDÜZ KİMDİR?

Atakan Gündüz, 1 Ocak 2001 yılında Kırklareli'nde dünyaya geldi. 1.89 cm boyundaki Atakan aynı zamanda Türkiye U 18 takımında da forma giyiyor. Stoper pozisyonunda oynayan Atakan, sağ ayağını kullanıyor. Futbola Lüleburgaz altyapısında başlayan Atakan Gündüz, Altınordu U16, U17, U19 takımlarında forma giydi.

ATAKAN GÜNDÜZ HAKKINDAKİ KAP AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır"

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,

2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,

2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maç başı ücreti ödenecektir. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.