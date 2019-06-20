Trabzonspor taraftarı ligin en iyisi

Bordo-mavili taraftarlar, Şenol Güneş Stadı'na adeta akın ettiler. Takımın başarısıyla birlikte, Karadeniz ekibi yüzde 24 oranında artış yakalayarak ligin en iyisi olmayı başardı. Süper Lig'in seyirci ortalaması ise yüzde 9 oranında yükselerek 14 bin seviyesini buldu. Karadeniz temsilcisinde geçen sezon başında 216 bin 861 kişi Passolig almıştı. Sezon sonunda bu rakam 260 bini aştı.



EN FAZLA BİLETİ SATTI

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 1 milyondan fazla maç bileti satıldı. Trabzonspor bu alanda da lider. Karadeniz ekibi en çok bilet satışı gerçekleştiren kulüp oldu. Yönetim ise taraftarın bu sene daha çok kombine almasını arzuluyor.



ŞENOL GÜNEŞ STADI FARKI

Trabzonspor, efsane stadı Hüseyin Avni Aker'de son yıl 10 bin ortalamaya oynuyordu. Yeni evi Şenol Güneş Stadı'na taşınınca bu rakam 25 bine yükseldi. Fırtına evinde taraftar desteğiyle müthiş maçlar çıkardı.