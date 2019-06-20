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20 Haziran 2019, Perşembe
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taraftarı ligin en iyisi

Trabzonspor taraftarı ligin en iyisi

Bordo-mavili taraftarlar, Şenol 'na adeta akın ettiler. Takımın başarısıyla birlikte, ekibi yüzde 24 oranında artış yakalayarak ligin en iyisi olmayı başardı.

Bordo-mavili taraftarlar, Şenol 'na adeta akın ettiler. Takımın başarısıyla birlikte, ekibi yüzde 24 oranında artış yakalayarak ligin en iyisi olmayı başardı. 'in seyirci ortalaması ise yüzde 9 oranında yükselerek 14 bin seviyesini buldu. Karadeniz temsilcisinde geçen sezon başında 216 bin 861 kişi Passolig almıştı. Sezon sonunda bu rakam 260 bini aştı.

EN FAZLA BİLETİ SATTI
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 1 milyondan fazla maç bileti satıldı. bu alanda da lider. Karadeniz ekibi en çok bilet satışı gerçekleştiren kulüp oldu. Yönetim ise taraftarın bu sene daha çok kombine almasını arzuluyor.

ŞENOL GÜNEŞ STADI FARKI
Trabzonspor, efsane stadı 'de son yıl 10 bin ortalamaya oynuyordu. Yeni evi Stadı'na taşınınca bu rakam 25 bine yükseldi. Fırtına evinde taraftar desteğiyle müthiş maçlar çıkardı.

  1. 20.6.2019
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