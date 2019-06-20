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20 Haziran 2019, Perşembe
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aşkından vazgeçmiyor

Trabzonspor Halil Dervişoğlu aşkından vazgeçmiyor

, aşkından vazgeçmiyor. Hem oyuncu hem de ailesi, 19 yaşındaki forvetin ekibinde oynamasını istiyor. Bordo-mavililer, ekibi ’a yaptığı teklifi güçlendirdi.

Kadrosunu genç yıldızlarla donatan en büyük hamlesini gerçekleştiriyor. Bordo-mavililer, 2 haftadır 'nun peşindeydi ancak yaptıkları 700 bin euro'luk teklifi kabul etmemişti. Bu sırada 19 yaşındaki forvetin ailesi "Oğlumuzun Trabzonspor'da oynamasını istiyoruz. Umarız iki kulüp anlaşır ve Halil gelecek sezon bordo-mavili formayı giyer" demişti. Halil'in de ısrarlı açıklamalarının ardından Trabzonspor, Sparta Rotterdam'a yeni bir teklif götürdü. Bu gelişmeyi kulübün 2. başkanı açıkladı.

SABIRLI OLSUNLAR
Ertuğrul Doğan 61saat'e Halil transferindeki son gelişmeleri paylaştı: "Sağ olsun kendisi de ailesi de Trabzonsporlu. Halil'i takımımızda görmek istiyoruz. Trabzonspor'un çıkarları dahilinde, şartlar uygun hale geldiğinde oyuncuyu kulübümüze kazandırmak istiyoruz. Şartlar uymadığı takdirde ise olmaz. Trabzonspor Kulübü olarak, Halil Dervişoğlu için Sparta Rotterdam'a yaptığımız teklifi artırdık. Artık onlardan cevap bekliyoruz. Ayrıca başka isimlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Trabzonspor seneye daha da güçlü bir kadroyla sahada olacak. Taraftar sabırlı olsun. Önemli transferler yapacağız"

GOL MAKİNESİ
Halil Dervişoğlu hücumda çok büyük bir silah. Sparta Rotterdam'da U-19 ve U-21'dan sonra A Takımda da forma giydi. Toplamda 85 kez sahaya çıkarken, 41 gol attı, 23 de asist yaptı. 64 gole direkt etkisi oldu. Kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi, 5 defa sarı kartla cezalandırıldı.

  1. 20.6.2019
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