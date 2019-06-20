Karar Ünal Karaman’ın

Yönetici Ertuğrul Doğan yeni transferlerin A Takım'da mı altyapıda mı oynayacaklarına teknik direktör Ünal Karaman'ın karar vereceğini söyledi. Doğan "Aldığımız isimlerin hepsi çok başarılı. Karar merci Ünal hoca olacak" ifadelerini kullandı.



DOĞAN'DAN TAŞANLAR

Nwakaeme'nin sözleşmesini revize ettik. Maaşında artırıma gittik.

Abdülkadir, Yusuf ve diğer yerli isimlerin maaşlarına da zam yapacağız.

Şike davasında aleyhimize bir sonuç çıkmasını beklemiyorum. Bu ay içinde karar açıklanır.

Avrupa Kupaları için bu ay cevap bekliyoruz. Biz gidip derdimizi anlattık. UEFA'dan ceza almayız.

Taraftarımız kombineleri ve formaları alsınlar. Onlar bizim en büyük destekçimiz.

Bakırköy'deki petrol istasyonu için ciddi fiyat beklentimiz var. En yüksek rakamı getirene vereceğiz.