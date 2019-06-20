Karar Ünal Karaman’ın
Yönetici Ertuğrul Doğan yeni transferlerin A Takım'da mı altyapıda mı oynayacaklarına teknik direktör Ünal Karaman'ın karar vereceğini söyledi.
Yönetici Ertuğrul Doğan yeni transferlerin A Takım'da mı altyapıda mı oynayacaklarına teknik direktör Ünal Karaman'ın karar vereceğini söyledi. Doğan "Aldığımız isimlerin hepsi çok başarılı. Karar merci Ünal hoca olacak" ifadelerini kullandı.
DOĞAN'DAN TAŞANLAR
Nwakaeme'nin sözleşmesini revize ettik. Maaşında artırıma gittik.
Abdülkadir, Yusuf ve diğer yerli isimlerin maaşlarına da zam yapacağız.
Şike davasında aleyhimize bir sonuç çıkmasını beklemiyorum. Bu ay içinde karar açıklanır.
Avrupa Kupaları için bu ay cevap bekliyoruz. Biz gidip derdimizi anlattık. UEFA'dan ceza almayız.
Taraftarımız kombineleri ve formaları alsınlar. Onlar bizim en büyük destekçimiz.
Bakırköy'deki petrol istasyonu için ciddi fiyat beklentimiz var. En yüksek rakamı getirene vereceğiz.
- 20.6.2019
-
De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Asım tunç De colo hep pahalı hem de defans yapmayan adamı sevmez Obra...
-
De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Alparslan Turan Keşke alsalar...
-
Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK YILLARDIR ALINMASINI İSTEDİĞİM BİR İSİM. ANCAK YAŞI ŞU AN 32 MAKUL ŞARTLARDA OLMASI GEREKİYOR..
Karar Ünal Karaman’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.