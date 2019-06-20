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20 Haziran 2019, Perşembe
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Karar ’ın

Karar Ünal Karaman’ın

yeni transferlerin A Takım'da mı altyapıda mı oynayacaklarına 'ın karar vereceğini söyledi.

yeni transferlerin A Takım'da mı altyapıda mı oynayacaklarına 'ın karar vereceğini söyledi. Doğan "Aldığımız isimlerin hepsi çok başarılı. Karar merci Ünal hoca olacak" ifadelerini kullandı.

DOĞAN'DAN TAŞANLAR
Nwakaeme'nin sözleşmesini revize ettik. Maaşında artırıma gittik.
Abdülkadir, Yusuf ve diğer yerli isimlerin maaşlarına da zam yapacağız.
Şike davasında aleyhimize bir sonuç çıkmasını beklemiyorum. Bu ay içinde karar açıklanır.
Avrupa Kupaları için bu ay cevap bekliyoruz. Biz gidip derdimizi anlattık. 'dan ceza almayız.
Taraftarımız kombineleri ve formaları alsınlar. Onlar bizim en büyük destekçimiz.
Bakırköy'deki petrol istasyonu için ciddi fiyat beklentimiz var. En yüksek rakamı getirene vereceğiz.

  1. 20.6.2019
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