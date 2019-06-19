Yusuf da imzaladı
Trabzonspor, Fıratcan’dan sonra Yusuf Sarı’yı da kaptı. 20 yaşındaki futbolcu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç yıldız için Marsilya’ya 250 bin euro bonservis ödeyecek.
Karadeniz Fırtınası transferde hareketli günler geçiriyor. Önceki gün Fıratcan Üzüm'ü 3+1 yıllığına renklerine bağlayan bordo-mavililerin ikinci transferi Yusuf Sarı oldu. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra KAP bildirimi yapıldı. Trabzonspor, 3 yıllık sözleşme imzaladığı 20 yaşındaki kanat oyuncusu için Marsilya'ya 250 bin euro ödeyecek. Bir sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek Menajerlik şirketine 390 bin TL ödenecek. Yusuf ilk sene 1.3 milyon TL, ikinci yıl 1 milyon 430 bin TL, üçüncü yıl ise 1 milyon 573 bin TL alacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf'a bordo-mavi forma çok yakıştı" dedi. Yusuf ise Trabzonspor'u köklü ve gençlere değer veren bir camia olduğu için tercih ettiğini söyledi.
- 19.6.2019
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Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Yusuf da imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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