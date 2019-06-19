Yusuf da imzaladı

Karadeniz Fırtınası transferde hareketli günler geçiriyor. Önceki gün Fıratcan Üzüm'ü 3+1 yıllığına renklerine bağlayan bordo-mavililerin ikinci transferi Yusuf Sarı oldu. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra KAP bildirimi yapıldı. Trabzonspor, 3 yıllık sözleşme imzaladığı 20 yaşındaki kanat oyuncusu için Marsilya'ya 250 bin euro ödeyecek. Bir sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek Menajerlik şirketine 390 bin TL ödenecek. Yusuf ilk sene 1.3 milyon TL, ikinci yıl 1 milyon 430 bin TL, üçüncü yıl ise 1 milyon 573 bin TL alacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf'a bordo-mavi forma çok yakıştı" dedi. Yusuf ise Trabzonspor'u köklü ve gençlere değer veren bir camia olduğu için tercih ettiğini söyledi.