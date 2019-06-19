Yusuf da imzaladı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Yusuf da imzaladı

Yusuf da imzaladı

Yusuf da imzaladı

, Fıratcan’dan sonra ’yı da kaptı. 20 yaşındaki futbolcu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç yıldız için ’ya 250 bin euro bonservis ödeyecek.

Karadeniz Fırtınası transferde hareketli günler geçiriyor. Önceki gün Fıratcan Üzüm'ü 3+1 yıllığına renklerine bağlayan bordo-mavililerin ikinci transferi oldu. 'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra KAP bildirimi yapıldı. , 3 yıllık sözleşme imzaladığı 20 yaşındaki kanat oyuncusu için 'ya 250 bin euro ödeyecek. Bir sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek Menajerlik şirketine 390 bin TL ödenecek. Yusuf ilk sene 1.3 milyon TL, ikinci yıl 1 milyon 430 bin TL, üçüncü yıl ise 1 milyon 573 bin TL alacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf'a bordo-mavi forma çok yakıştı" dedi. Yusuf ise Trabzonspor'u köklü ve gençlere değer veren bir camia olduğu için tercih ettiğini söyledi.

  1. 19.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yusuf da imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN