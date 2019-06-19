Türkiye tek yürek
Tuttosport’un ‘Altın Çocuk’ yarışmasındaki tek temsilcimiz Abdülkadir Ömür için tüm renkler birleşti. Trabzonsporlulara, Fenerlisi, Cimbomlusu, Beşiktaşlısı da katıldı.
Tek Yürek Tuttosport'un 'Altın Çocuk' yarışmasındaki tek temsilcimiz Abdülkadir Ömür için tüm renkler birleşti. Trabzonsporlulara, Fenerlisi, Cimbomlusu, Beşiktaşlısı da katıldı Bordo-mavılı kulübün altyapısından yetişen süper yetenek Abdülkadir Ömür büyük bir onura kavuşabilir. Bunun için de tüm Türkiye, 19 yaşındaki evladımızın etrafında birleşti. Tuttosport'un 'Altın Çocuk' yarışmasında Trabzonsporlular attıkları oylarla Abdülkadir'i ilk sıraya taşımıştı. Karadeniz ekibinin taraftarlarına ezeli rakipleri de katıldı. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar ve diğer takım taraftarları Abdülkadir Ömür'e oy atarak genç yıldızın zirvede kalmasını sağladılar. Trabzonspor'un önceki gün paylaştığı linki tıklayarak 19 yaşındaki futbolcuya oy atan tüm renklerden taraftarlar anketi her platforma taşımaya başladı. Türkiye, Abdülkadir Ömür için tek yürek oldu.
HER AY 20 İSİM VEDA EDECEK
Tuttosport'un oylamasında her ay bir eleme olacak. En düşük oy alan 20 futbolcu Tuttosport'un anketine veda edecek. Ekim ayının 15'inde geriye sadece 20 aday kalacak. Ardından da 2019 yılının şampiyonu belirlenecek.
NASIL OY ATILIYOR?
Anketi düzenleyen Tuttosport'un internet sitesinde ana sayfada Golden Boy (Altın Çocuk) yazan ekran sizi karşılıyor. Buraya girdikten sonra 'Sondaggio-Vota il tuo Golden Boy' linkini tıklıyorsunuz. Abdülkadir Ömür 66. sırada yer alıyor. Altındaki kutuğu işaretledikten sonra mutlaka en altta yer alan 'Vota adesso' yazısını tıklamanız gerekiyor. Böylece genç yıldıza oy vermiş oluyorsunuz.
TARAFTAR SEVİNDİ
Yönetimin, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün maaşlarına yaptığı zam taraftarı da sevindirdi. Bordo-mavili seyirciler "İkisi de bizim içim çok değerli oyuncular. Gelecek sezon Trabzonspor forması giymeye devam edecekler. Hak ettikleri paraları da alacaklar. Onlarla şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dediler.
- 19.6.2019
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Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Türkiye tek yürek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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