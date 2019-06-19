Trabzonspor'dan Gaibor bombası
Fırtına transferde hızlı esmeye başladı. Trabzonspor, Ekvador’un son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Gaibor’a kanca attı. İndependiente’ye 1 milyon euro önerildi.
Arjantinli gazeteci Facundo Fazio, İndependiente'nin 1 hafta önce bir Türk kulübünden teklif aldığını belirtti. Ancak hangi kulübün hangi futbolcuya teklif sunduğu belli değildi. FOTOMAÇ o isme ulaştı. Trabzonspor'un Arjantin ekibinin ön liberosu Fernando Gaibor'a kanca attığı öğrenildi. Bordo- mavili kulübün, İndependiente'ye resmi teklifini ilettiği kaydedildi. Karadeniz temsilcisinin bu transfer için 1 milyon euro'luk bir öneri hazırlayıp, İndependiente'ye sunduğu belirtildi. Şimdi Arjantin temsilcisinin Trabzonspor'a vereceği cevap bekleniyor.
ONAZİ'NİN YERİNE GELECEK
Bordo-mavililer bu transferi bitirerek güçlü bir orta sahaya sahip olmak istiyor. Geçen sezon aşil tendonu koptuğu için ikinci devreyi kaçıran Ogenyi Onazi'nin yokluğu aranmıştı. Nijeryalı futbolcunun, sezon başı kampına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ayrıca uzun sakatlığının ardından eski performansına ulaşması da kolay olmadığı için Trabzonspor, Gaibor üzerinde ısrar ediyor. Emelec'te gösterdiği performansla İndependiente'ye transfer olan Ekvadorlu ön liberonun da bordo-mavili kulüpte oynamaya sıcak yaklaştığı kaydedildi.
HOCASI "KALSIN" DIYOR YÖNETİM SATMAK İSTİYOR
Karadeniz temsilcisinin gündemindeki Fernando Gaibor konusunda İndependiente Kulübü'nde farklı görüşler hakim. Arjantin ekibinin yeni teknik direktörü Sebastian Beccacece, 27 yaşındaki oyuncunun takımında kalmasını istiyor. Ancak yönetim, yatırım yapılmasına rağmen karşılığını alamadığı Fernando Gaibor'u satarak para kazanmanın peşinde. Taraftarla da arası açık. Yönetim bu durumu da hesaplayarak yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor.
OYUNU KURMADA USTA
Fernando Gaibor tam bir takım oyuncusu. 27 yaşındaki futbolcu oyunu mükemmel kuruyor. Kusursuz hücumları başlatan isim.
'EN İYİ GENÇ OYUNCU'
Fernando Gaibor, Emelec formasıyla parladı. 2011 yılında müthiş bir sezon geçirdi ve Ekvador'da 'en iyi genç oyuncu' ödülüne layık görüldü.
ARTILARI
Oyunu yönlendirmesi
Uzaktan şutları
Duran topları etkili kullanması
EKSİLERİ
Hava toplarında etkisiz
Yavaş bir oyuncu olması
Güney Amerika dışına hiç çıkmadı
- 19.6.2019
- Transferde şok gelişme! Eren Derdiyok ezeli rakibe gidiyor
- Yılın transfer anlaşması... Başakşehir'in yıldızı bedavaya Galatasaray'a! Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte bonservis bedeli
- Galatasaray'da transfer planları altüst oldu! İşte yıldız ismin yeni takımı
- Enes Ünal'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
-
Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı
Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
-
Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!
Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
-
Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Trabzonspor'dan Gaibor bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.