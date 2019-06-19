Parmak güldürdü

Bir Trabzonpor taraftarı, transfer gündemindeki Remi Walter heyecanına kapıldı. Onur isimli taraftar "Tam da Sosa'nın yanına aradığımız adam" yazdı. Abdulkadir Parmak, kendi pozisyonundaki Walter için yapılan bu yorumun altına "Pis nankör" yazıp gülme işareti koydu. Görenler kahkaha attı.