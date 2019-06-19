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19 Haziran 2019, Çarşamba
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güldürdü

Parmak güldürdü

Bir taraftarı, gündemindeki heyecanına kapıldı.

Bir taraftarı, gündemindeki heyecanına kapıldı. Onur isimli taraftar "Tam da Sosa'nın yanına aradığımız adam" yazdı. Abdulkadir , kendi pozisyonundaki Walter için yapılan bu yorumun altına "Pis nankör" yazıp gülme işareti koydu. Görenler kahkaha attı.

  1. 19.6.2019
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