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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Bir içeride bir dışarıda

Bir içeride bir dışarıda

geçtiğimiz sezonlarda hazırlıklarını yurt dışında yapıyordu. Ancak artan maliyetler nedeniyle harcamaları kısma kararı alan yönetim bu yıl için planı değiştirdi.

geçtiğimiz sezonlarda hazırlıklarını yurt dışında yapıyordu. Ancak artan maliyetler nedeniyle harcamaları kısma kararı alan yönetim bu yıl için planı değiştirdi. Takım sezonu 'da açacak. İlk kampını da yurt içinde yapacak. İkinci dışarıda olacak.

SATIŞLAR İYİ
ekibi yeni sezon kombinelerini satışa çıkarmıştı. Öncelikli hak geçen yıl da kombine sahibi taraftarlardaydı. İlk gün satışlarının yönetimin yüzünü güldürdü. Genel satışı 27 Haziran'da olacak.

  1. 19.6.2019
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