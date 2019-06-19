Bir içeride bir dışarıda

Trabzonspor geçtiğimiz sezonlarda hazırlıklarını yurt dışında yapıyordu. Ancak artan maliyetler nedeniyle harcamaları kısma kararı alan yönetim bu yıl için planı değiştirdi. Takım sezonu Trabzon'da açacak. İlk kampını da yurt içinde yapacak. İkinci dışarıda olacak.



SATIŞLAR İYİ

Karadeniz ekibi yeni sezon kombinelerini satışa çıkarmıştı. Öncelikli hak geçen yıl da kombine sahibi taraftarlardaydı. İlk gün satışlarının yönetimin yüzünü güldürdü. Genel satışı 27 Haziran'da olacak.