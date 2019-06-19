Bir içeride bir dışarıda
Trabzonspor geçtiğimiz sezonlarda hazırlıklarını yurt dışında yapıyordu. Ancak artan maliyetler nedeniyle harcamaları kısma kararı alan yönetim bu yıl için planı değiştirdi.
Trabzonspor geçtiğimiz sezonlarda hazırlıklarını yurt dışında yapıyordu. Ancak artan maliyetler nedeniyle harcamaları kısma kararı alan yönetim bu yıl için planı değiştirdi. Takım sezonu Trabzon'da açacak. İlk kampını da yurt içinde yapacak. İkinci dışarıda olacak.
SATIŞLAR İYİ
Karadeniz ekibi yeni sezon kombinelerini satışa çıkarmıştı. Öncelikli hak geçen yıl da kombine sahibi taraftarlardaydı. İlk gün satışlarının yönetimin yüzünü güldürdü. Genel satışı 27 Haziran'da olacak.
- 19.6.2019
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Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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