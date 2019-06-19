Alttan iki genç daha - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Alttan iki genç daha

Alttan iki genç daha

Alttan iki genç daha

ekibi altyapı devrimini bu yıl da sürdürecek. Bordo-mavililer, ve U-17 ekibinde oynayan ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

ekibi altyapı devrimini bu yıl da sürdürecek. Bordo-mavililer, ve U-17 ekibinde oynayan ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Serkan bu sezon 14 gol attı. Muhammet'in ise alt yaş kategorilerinde 88 golü bulunuyor.

DERVİŞOĞLU ÇILGINLIĞI
Transferde Halil Dervişoğlu ile ilgilenen , kulübü Sparta Rotterdam ile anlaşma zemini bulamamıştı. Bordo-mavililer, görüşmelerini sürdürürken taraftarlar da şimdiden formalarını hazırladı. Karadeniz ekibi henüz Halil transferini gerçekleştiremedi ama taraftarlar onun adını formalarının arkasına yazdırdı.

'MUTLUYUM'
Fıratcan Üzüm, Trabzonspor'a imza atmanın mutluluğunu yaşıyor. 20 yaşındaki oyuncu "Kariyerimin başında böyle büyük bir kulübe geldiğim için gurur doluyum. Hedefim burada başarılı olmak ve Trabzonspor formasıyla büyük başarılar elde etmek" ifadelerini kullandı. Taraftarlar tebrik etti.

  1. 19.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alttan iki genç daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN