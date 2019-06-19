Alttan iki genç daha
Karadeniz ekibi altyapı devrimini bu yıl da sürdürecek. Bordo-mavililer, U-19 takımında forma giyen Serkan İrkilmez ve U-17 ekibinde oynayan Muhammet Akpınar ile profesyonel sözleşme imzalayacak.
Karadeniz ekibi altyapı devrimini bu yıl da sürdürecek. Bordo-mavililer, U-19 takımında forma giyen Serkan İrkilmez ve U-17 ekibinde oynayan Muhammet Akpınar ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Serkan bu sezon 14 gol attı. Muhammet'in ise alt yaş kategorilerinde 88 golü bulunuyor.
DERVİŞOĞLU ÇILGINLIĞI
Transferde Halil Dervişoğlu ile ilgilenen Trabzonspor, kulübü Sparta Rotterdam ile anlaşma zemini bulamamıştı. Bordo-mavililer, görüşmelerini sürdürürken taraftarlar da şimdiden formalarını hazırladı. Karadeniz ekibi henüz Halil transferini gerçekleştiremedi ama taraftarlar onun adını formalarının arkasına yazdırdı.
'MUTLUYUM'
Fıratcan Üzüm, Trabzonspor'a imza atmanın mutluluğunu yaşıyor. 20 yaşındaki oyuncu "Kariyerimin başında böyle büyük bir kulübe geldiğim için gurur doluyum. Hedefim burada başarılı olmak ve Trabzonspor formasıyla büyük başarılar elde etmek" ifadelerini kullandı. Taraftarlar tebrik etti.
- 19.6.2019
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Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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