Alttan iki genç daha

Karadeniz ekibi altyapı devrimini bu yıl da sürdürecek. Bordo-mavililer, U-19 takımında forma giyen Serkan İrkilmez ve U-17 ekibinde oynayan Muhammet Akpınar ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Serkan bu sezon 14 gol attı. Muhammet'in ise alt yaş kategorilerinde 88 golü bulunuyor.



DERVİŞOĞLU ÇILGINLIĞI

Transferde Halil Dervişoğlu ile ilgilenen Trabzonspor, kulübü Sparta Rotterdam ile anlaşma zemini bulamamıştı. Bordo-mavililer, görüşmelerini sürdürürken taraftarlar da şimdiden formalarını hazırladı. Karadeniz ekibi henüz Halil transferini gerçekleştiremedi ama taraftarlar onun adını formalarının arkasına yazdırdı.



'MUTLUYUM'

Fıratcan Üzüm, Trabzonspor'a imza atmanın mutluluğunu yaşıyor. 20 yaşındaki oyuncu "Kariyerimin başında böyle büyük bir kulübe geldiğim için gurur doluyum. Hedefim burada başarılı olmak ve Trabzonspor formasıyla büyük başarılar elde etmek" ifadelerini kullandı. Taraftarlar tebrik etti.